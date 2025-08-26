بیش از هزار و ۱۰۰ طرح در استان اصفهان همزمان با هفته دولت افتتاح و برخی عملیات ساخت آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون عمرانی استاندار اصفهان در آیین افتتاحیه طرح‌های عمرانی شهرستان نجف آباد در سالن شهروند گفت:هزار و ۱۸۷ طرح عمرانی در استان در هفته دولت سهم استان است که ۸۷ طرح آن در مرحله آغاز عملیات اجرایی و بقیه در مرحله بهره برداری است.

علیرضا قاری قرآن در این آیین افتتاح و آغاز ساخت این طرح که به صورت برخط بود، افزود: ۸۲ طرح عمرانی از این تعداد طرح‌ها سهم نجف آباد است که با بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز و بهره برداری شد.