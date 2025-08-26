رئیس پلیس آگاهی استان یزد: با رصد اطلاعاتی و تلاش‌های مستمر کارآگاهان پلیس یکی از محکومان سابقه دار متواری، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: با رصد اطلاعاتی و تلاش‌های مستمر کارآگاهان پلیس یکی از محکومان سابقه دار متواری که به اتهام قدرت نمایی با چاقو، ضرب و جرح عمدی و برهم زدن نظم عمومی از سوی دستگاه قضایی به مجازات قانونی از جمله حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد که مدت زیادی با مخفی شدن در شهر‌های مختلف و تغییر مستمر مکان خود از اجرای حکم فرار کرده بود سرانجام در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توسط کارآگاهان پلیس دستگیر و برای اجرای حکم قطعی به مرجع قضایی معرفی شد.

پلیس با اشراف اطلاعاتی بالای خود، اجازه جولان به مجرمان را نخواهد داد.