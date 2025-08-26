پخش زنده
در دومین روز از هفته دولت طرح زیباسازی، بهسازی و بوستان مغ ناخا درمحله نخل ناخدای شهر بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: براین اساس کوچه ها، خیابانها و دیوارهای منازل مردم در این محله قدیمی، رنگ آمیزی، زیباسازی و نورپردازی شده است.
مهدی نوبانی افزود: بوستان مغ ناخا نیز در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع شامل زیرسازی، آسفالت، نقاشی، روشنایی و نورپردازی در محله نخل ناخدا ساخته شده است.
وی گفت: هزینه اجرای این طرحها ۸ میلیارد و ششصدمیلیون تومان است.
شهردار بندرعباس افزود: این طرحها در مدت ۸ ماه ساخته شده است.
مهدی نوبانی گفت: با اجرای این طرح امنیت محلهها افزایش مییابد.
شهردار بندرعباس افزود: تا پایان سال طرح بهسازی و زیباسازی در ۴ محله بافت فرسوده شهر بندرعباس نیز اجرا میشود.
وی گفت: در هفته دولت ۴ طرح عمرانی دیگر با اعتبار ۸۵ میلیارد تومان در شهر بندرعباس به بهره برداری میرسد.