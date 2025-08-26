مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: بابل با دارا بودن ظرفیتهای بالای تولید عسل، به عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در استان مازندران شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی بابل به نقش حیاتی زنبور عسل در تلقیح گیاهان و حفظ تنوع زیستی اشاره کرد و گفت: بابل با دارا بودن ظرفیتهای بالای تولید عسل، به عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در استان مازندران شناخته میشود و زنبورداران این شهرستان نقش مهمی در تأمین عسل با کیفیت و مرغوب در سطح استان و کشور ایفا میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی بابل بر حمایت این سازمان از توسعه و رونق این صنعت تأکید کرد و افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با ارائه آموزشهای تخصصی و حمایتهای فنی، همواره در کنار زنبورداران بوده و تلاش میکند تا زمینه را برای افزایش تولید و بهبود کیفیت عسل در شهرستان فراهم آورد.
وی تصریح کرد: شهرستان بابل با داشتن بیشترین تعداد کلنی زنبور عسل در استان مازندران، سالانه حجم قابل توجهی عسل تولید و روانه بازار مصرف میکند و عسل تولیدی این شهرستان به دلیل کیفیت بالا و خواص درمانی، از شهرت و محبوبیت ویژهای برخوردار است.