مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد، در سه روز آینده در برخی نقاط استانهای جنوبی بارشهای همرفتی انتظار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در شبانهروز گذشته، بارشهای همرفتی در برخی مناطق استانهای هرمزگان و بوشهر، ادامه داشته است به طوریکه میزان بارشها در ایستگاه «پرکان گیشو» در هرمزگان به ۱۹ میلیمتر رسید.
طبق اطلاعات مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور ، در سه روز آینده نیز احتمال بارشهای همرفتی بهویژه در بعدازظهرها و اوایل شب در برخی نقاط جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط در جنوب و شرق فارس انتظار میرود.
بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیشیابی و مدلهای عددی انتظار میرود فعالیت این سامانه علاوه بر رگبار باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد با خیزش گردوخاک همراه شود.
مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور همچنین اعلام کرد که در پنجروز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمان صاف پیشبینی میشود.