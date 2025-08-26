پخش زنده
با حضور ۲۰۰ دانشآموز، طرح ملی میدان پویا در شهرستان برخوار افتتاح شد تا گامی تازه برای ارتقای نشاط، تحرک و سلامت نسل آینده برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول تربیتبدنی آموزشوپرورش برخوار با اشاره به اهداف این طرح گفت: میدان پویا با هدف فراهمسازی جامعهای پویا و سالم برای دانشآموز، خانواده و شهر اجرا میشود و در پی افزایش فعالیتهای بدنی، کاهش کمتحرکی و ایجاد فضای شاد و رقابتی در مدارس است.
مهرداد داوری افزود: این طرح با همراهی ۴۰ مربی زن و مرد در ۶ کانون ورزشی آموزشوپرورش برخوار اجرا میشود.
زهره عرب معاون پرورشی و تربیتی آموزشوپرورش برخوار نیز درباره چشمانداز اجرایی طرح میدان پویا را فرصتی برای کشف استعدادها، تقویت روحیه و ساختن آیندهای سالمتر برای دانشآموزان توصیف کرد.