رویداد آموزشی، تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات شرق کشور با شعار «از مهارت تا بازار» در پارک علم و فناوری خراسان رضوی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: در این رویداد چهار روزه، پنج کارگاه برای حدود ۱۰۰ دانشجوی مهندسی پزشکی از استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

جواد صفائی افزود: محور‌های آموزشی این برنامه هم شامل یونیت‌های دندانپزشکی، اتوکلاو، مانیتورینگ تجهیزات بیمارستانی و تعامل با تولیدکنندگان داخلی است.

او با اشاره به حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این رویداد، گفت: ارتقای مهارت فنی دانشجویان مهندسی پزشکی، آشنایی آنها با بازار تجهیزات درمانی و آماده سازی تیم‌های فناوری برای ورود به عرصه کسب و کار از اهداف برگزاری کارگاه‌های آموزشی این رویداد علمی است.