سوم شهریور، سالگرد اشغال ایران بهدست متفقین
سوم شهریور ۱۳۲۰ سالگرد اشغال ایران بهدست متفقین در جنگ جهانی دوم است. روزی که ارتش ۳۰۰ هزار نفری رضاخانی در کمتر از سه روز از هم پاشید و شاه پهلوی مجبور به فرار از وطن و التماس به انگلیسیها برای جایگزین کردن پسرش در تخت پادشاهی شد.
سوم شهریور ۱۳۲۰ یعنی حدود دو سال بعد از آغاز جنگ جهانی دوم نیروهای شوروی از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب وارد ایران شدند.
این نخستین بار نبود که سرزمین ایران با وجود اعلام بی طرفی دولت اشغال شده بود؛ در جنگ جهانی اول و در دوره قاجارها هم کشورمان را اشغال کرده بودند با وجود اینکه بی طرفی خود را در جنگ اعلام کرده بودیم!
در بهبوهه جنگ جهانی دوم مسئولان سیاسی و دیپلماسی کشور تصور میکردند که برخلاف دفعات قبل، اینبار قدرتهای جهانی، بیطرفی ایران را محترم خواهند شمرد شاه ایران دست نشانده انگلیسها بود و جلب رضایت آنان در دستور کار او. اما با ورود نیروهای شوروی و انگلیس به کشوردر شهریور ۱۳۲۰، مشخص برای بیگانه خودی و غیر خودی تفاوتی ندارد مهم حفظ منافع استعماری آنان است.
به دنبال اتحاد بریتانیا و شوروی و نیاز شوروی به دریافت کمکهای بریتانیا و ایالات متحده در جبهه شرقی، متفقین تصمیم گرفتند از ایران بهعنوان مسیر تدارکاتی موسوم به «کریدور پارس» استفاده کنند.
با تهاجم نیروهای بیگانه به ایران، ارتش رضا خانی با دستور شاه به واحدهای نظامی برای ترک مقاومت با وجود اندک مقاومت نیروهای مدافع وطن از هم پاشید؛ شاه مجبور به استعفا شد و به تبعید رفت و، اما سهم ملت ایران از مقاومت نکردن دربرابر دشمن تحمل قحطی شدید بود و ابتلا به بیماریهای واگیر .