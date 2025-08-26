پخش زنده
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خوزستان گفت: برای هر گونه اقدام عمرانی در محوطههای تاریخی نیاز به صدور مجوز از سوی میراث فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ابتدای هفته جاری شهرداری ایذه با هدف اجرای طرح عمرانی اقدام به عملیات خاکبرداری در محوطه تاریخی اشکفت سلمان کرد که با ورود یگان حفاظت میراث فرهنگی این طرح متوقف شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: اشکفت سلمان یکی از محوطههای تاریخی دارای سنگ نبشتهها و نقش نگارهها متعلق به دوران عیلام نو است.
محمد جوروند با اشاره به اینکه بنا بر اعلام شهرداری ایذه پیمانکار طرح توجیه نبوده است، افزود: برای هر گونه اقدام عمرانی در محوطههای تاریخی نیاز به صدر مجوز از سوی میراث فرهنگی است.
وی ادامه داد: موضوع حقوقی تعرض به محوطه تاریخی اشکفت سلمان در حال پیگیری میباشد تا دیگر شاهد این گونه تعرضات به محوطههای تاریخی استان نباشیم.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان همچنین از مراحل تکمیل پرونده ثبت جهانی شهر ایذه به عنوان شهر سنگ نبشتهها و خاطر نشان کرد: تمامی تلاشها برای ثبت جهانی شهر ایذه ادامه دارد وباید از این گونه تعارضات خودداری شود، زیرا که موجب مانع ثبت شدن در فهرست آثار جهانی اثرگذار خواهد بود.
اشکفتسلمان، در یکونیم کیلومتری جاده کمربندی ایذه قرار دارد و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۹۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این محوطه تاریخی با کتیبهها و سنگنگارههایی از پادشاهان و موبدان عیلامی، نهتنها میراثی ارزشمند برای استان خوزستان بلکه سرمایهای ملی و جهانی محسوب میشود.