۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شهرستان نی ریز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ کرمی فرمانده انتظامی نیریز گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و پس از دستور ایست، آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف شد، گفت: برابر نطر کارشناسان ارزش سوختهای مکشوفه ۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ کرمی اضافه کرد: در این خصوص راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.