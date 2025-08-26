به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و پس از دستور ایست، آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف شد، گفت: برابر نطر کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه ۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ کرمی اضافه کرد: در این خصوص راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.