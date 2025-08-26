بانوی آشتیانی که تولید ظروف چوبی را در منزل آغاز کرده بود، اکنون از کارگاه چوبی بهره‌مند است.

تولید ظرف چوبی، از انباری تا کارگاه

استفاده از تنه به درد نخور درختان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هنر دست بانوی جوان آشتیانی در محیطی ساده که ردی ماندگار بر تن چوب می‌گذارد.

او از تنه بلا استفاده درختان، ظروف پذیرایی و تزئینی می‌سازد.

زهرا شریفی تولید ظروف چوبی را چهار سال پیش از انباری منزل آغاز کرد و اکنون در کارگاهی کوچک مشغول به کار است.

محیطی ساده که ردی ماندگار بر تن چوب میگذارد و توانسته با ترکیب هنر و کیفیت محصول‌هایی کارآمد بسازد و جان دوباره‌ای بر تن خشک درختان بدهد.

حمایت از کارگاه‌های کوچک باعث ایجاد انگیزه و افزایش اشتغالزایی می‌شود.