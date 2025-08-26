به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکترمحمدحسین داوری گفت: همزمان باهفته دولت و به منظور تسهیل در خدمت رسانی به بیماران ریوی، بخش برونکوسکوپی این مرکز درمانی به سرپرستی دکتر محسن قلی نتاج در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید دکتر رهنمون راه اندازی شد.

وی افزود: این روش تشخیصی- درمانی به شناسایی علل سرفه‌های مزمن، تنگی نفس، خونریزی ریوی، عفونت‌ها و تومور‌ها کمک کرده و همچنین امکان خارج کردن اجسام خارجی یا باز کردن انسداد‌های تنفسی را فراهم می‌آورد.