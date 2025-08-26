پخش زنده
استاندار یزد: استان یزد با هدف رفع عقبماندگی ۲۵-۲۰ ساله در حوزه تولید برق، در حال اجرای برنامههایی جدی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد در برنامه تلویزیونی شبکه یزد ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، تاکید کرد که در خدمت به مردم و رفع مشکلات استان یزد، خستگیناپذیر است.
تلاش برای رفع ناترازی برق و توسعه انرژی خورشیدی
بابایی، عدم رغبت بخش خصوصی و فعالیت دیرهنگام دولت در توسعه نیروگاهها را از دلایل مشکلات کنونی در حوزه برق عنوان کرد و گفت: در یزد تلاش مضاعفی داریم تا نیروگاههای خورشیدی را وارد مدار کنیم.
وی از وزارت نیرو خواست تا به موضوع قطعی برق خانگی و واحدهای صنعتی توجه ویژهای داشته باشد.
استاندار یزد با اشاره به مازاد تولید برق در استان (۲۳۵۰ مگاوات تولید در مقابل ۲۲۵۰ مگاوات مصرف)، توضیح داد که توزیع برق به صورت سراسری انجام میشود و این موضوع در اختیار مدیریت استانی نیست.
محمدرضا بابایی از هدفگذاری برای ایجاد ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد خبر داد و گفت: تا پایان امسال ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار میشود.
سند یزد پایدار، راهی به سوی توسعه متوازن
استاندار یزد با اشاره به سند "یزد پایدار"، ضمن قدردانی از استانداران پیشین، توضیح داد که این سند بر اساس برنامه هفتم توسعه بازنگری شده و بر تکمیل زنجیره ارزش در استان یزد تاکید دارد.
بابایی افزود: باید به جای توجه به حلقههای ابتدایی تولید، حلقههای انتهایی مانند فولادسازی، قطعات خودروسازی و ماشینسازی را بدون آلودگی و آببری به استان یزد بیاوریم.
وی با انتقاد از ایجاد آلودگی ناشی از دهلیز مهریز تا اردکان، از صنعتگران خواست تا با نصب فیلتراسیون قوی و تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده کاشی و سرامیک را تا ده برابر افزایش دهند.
بهبود زیرساختهای حمل و نقل در دستور کار
استاندار یزد از مطالعه و ساماندهی راههای ورودی و خروجی استان خبر داد و گفت: "آزادراه یزد-نطنز و سیرجان پیشرفت خوبی داشته است و کلنگزنی قطعه دوم (اردکان-مهریز) در ده روز آینده انجام میشود. " وی همچنین از دوبانده شدن ۵۰ کیلومتر از جاده طبس و پیگیری برای ۱۹۰ کیلومتر باقیمانده خبر داد.
تاکید پزشکیان بر سه اولویت اصلی در یزد
بابایی با اشاره به تاکیدات دکتر پزشکیان سه اولویت اصلی دولت را "نهضت عدالت آموزشی"، "توسعه نیروگاههای خورشیدی و رفع ناترازی برق" و "نهضت ملی مسکن" برشمرد. او از تکمیل ۱۲۹ مدرسه و احداث ۶۲ مدرسه جدید در جوار مسکنهای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: "تا سال آینده در مجموع ۱۹۰ مدرسه به بهرهبرداری میرسد. "
افتتاح و آغاز عملیات دهها طرح در هفته دولت
استاندار یزد اعلام کرد که در هفته دولت امسال، ۵۳۸ طرح با اعتبار ۵۵ هزار میلیارد تومان افتتاح و عملیات ۲۴ طرح با ۵۰ هزار میلیارد تومان آغاز خواهد شد. او همچنین از سفر وزیر بهداشت به یزد در پایان هفته جاری خبر داد.
بحران آب، جدیترین چالش استان
بابایی، بحران آب را جدیترین چالش استان یزد عنوان کرد و با اشاره به کاهش سالانه ۲۴۰ میلیون متر مکعبی سفرههای زیرزمینی، از پیگیری خط دوم انتقال آب خلیج فارس و اجرای طرح بازگشت فاضلاب تصفیهشده به چرخه صنعت خبر داد. وی با تاکید بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف آب، گفت: "اگر امروز قدم برنداریم، آیندگان ما را توبیخ خواهند کرد. "
وی در پایان تاکید کرد که انتقال آب از کوهرنگ و خلیج فارس مصوب شده و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
استاندار یزد ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای صورت گرفته، مشکلات استان در حوزه آب و برق به زودی مرتفع شود.