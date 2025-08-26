دعوت ۹ جودوکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران
۹ جودوکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این مرحله از اردو از روز شنبه ۸ شهریورماه در محل آکادمی ملی المپیک آغاز خواهد شد.
یاسین پرهیزگار/ امیر حضرتی/شیرزاد اعتمادی/ پوریا بنائیان/ امیرعلی علیزاده/ سبحان حکیمی و محمدامین بابادی ورزشکاران دعوت شده به این اردو هستند .
همچنین ۲ بانوی جودوکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان راه یافتند.
هانیه عباسزاده و دنیا رستمی در این اردو که از روز پنجشنبه ۶ شهریورماه تا ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموعه کبکانیان تهران برگزار خواهد شد حضور می یابند.