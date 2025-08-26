به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صداو سیما؛ علیرضا عسگری در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: در این مدت ۵۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با وزن ۱۱۸ میلیون تن و همچنین ۷۱ میلیارد دلار واردات به وزن ۳۹ میلیون تن ثبت شد. به این ترتیب مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۵۷ میلیون تن و ارزش ۱۲۹ میلیارد دلار رسید.

وی افزود: در همین مدت، ۲۱ میلیون تن ترانزیت خارجی از مسیر ایران انجام شد که افزایش نزدیک به ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

عسگری درباره درآمدهای گمرکی گفت: از محل حقوق ورودی کالاها، خودرو و مالیات بر ارزش افزوده، ۳۵۲ همت به خزانه واریز شد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این میزان، ۲/۸ همت از محل واردات خودرو و ۵۷ همت از محل مالیات ارزش افزوده وصول شد که افزایش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ترخیص کالاهای اساسی تصریح کرد: امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان از نظر وزنی ۳ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۵.۴ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت ۹۳۰ هزار تن روغن خوراکی، ۸۳۶ هزار تن برنج و ۹۴۹ هزار تن گندم ترخیص شد که به ترتیب از نظر وزنی ۵۲ درصد، ۷۰ درصد و ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

عسگری با اشاره به شرایط جنگی اخیر و تداوم فعالیت گمرکات، گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه گمرک نه تنها تعطیل نشد بلکه فعالیت‌ها چند برابر شد؛ به‌گونه‌ای که ترخیص کالاهای اساسی در این مدت ۸۷ درصد رشد داشت. همچنین برای تأمین نیازهای فوری مانند دارو و آمبولانس، مرزهای زمینی و رویه‌های گمرکی تسهیل شد.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد و تنها در پنج ماه نخست سال، ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار وارد کشور شد.