مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: به مناسبت هفته دولت بیش از یکهزار واحد نهضت ملی مسکن در استان به متقاضیان تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحاله عمادی ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به تحویل یکهزار واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان در استان به همین مناسبت، اظهار کرد: عملیات ساختمانی این واحدهای مسکونی به اتمام رسیده و تنها تکمیل انشعابات و محوطهسازی باقی مانده است.
وی با اشاره به واحدهای آماده تحویل افزود: تاکید مقام عالی وزارت بر این است که تمامی خدمات عمومی از جمله معابر، جدول، آب و برق در این واحدها به طور کامل انجام گیرد که در حال پیگیری با دستگاههای خدماترسان هستیم.
به گفته عمادی؛ این واحدها در شهرهایی مانند دزفول، اهواز، اندیمشک و شوش واقع شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در ادامه به طرحهای راهسازی اشاره و اضافه کرد: در حوزه راهها، سال گذشته ۳۳ کیلومتر راه بزرگراهی به بهرهبرداری رسید همچنین ۵۲ کیلومتر دیگر در شرف مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه استان خوزستان نیازهای بسیار زیادی در حوزه راه و مسکن دارد اظهار کرد: با عزم و اراده دولت، امید است در آینده شاهد تحولی اساسی در این ۲ حوزه حیاتی در استان باشیم.
بر اساس این گزارش استان خوزستان قطب حمل و نقل بار و مسافر بوده و همواره جزو سه استان برتر کشور از نظر تناژ حمل بار است.
وجود ۲ مرز چذابه و شلمچه، پنج بندر مهم و بزرگترین بندر فلهبر کشور، همچنین صنایع نفتی، فولادی و کشاورزی، حجم ترافیک و ترانزیت در استان را بسیار بالا برده است.
نمایشگاه دستاوردهای بزرگ دولت در خوزستان با حضور سایر دستگاههای اجرایی، شرکتها و نهادها از ساعت ۱۸ تا ۲۲ طی روزهای سوم تا هفتم شهریورماه میزبان عموم مردم و بازدیدکنندگان است.