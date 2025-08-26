مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: تا پایان امسال ۸۰ کیلومتر از محور‌های استان تا پایان امسال ایمن‌سازی می‌شود و برای تحقق این طرح‌ها بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در جلسه کمیسیون ایمنی لرستان گفت: براساس ابلاغیه برنامه عملیاتی ملی ایمنی راه‌ها با تایید رئیس‌جمهور و ابلاغ دبیر هیات دولت به دستگاه‌های مرتبط، مجموعه‌ای از وظایف مشخص با هدف اصلی کاهش سالانه تلفات جاده‌ای برای استان‌ها تعیین شده است.

عارف امرایی افزود: این برنامه شامل محورهایی، چون مدیریت ایمنی راه‌ها، ارتقای استاندارد خودرو و موتورسیکلت‌ها، بهسازی حاشیه راه‌ها، آموزش کاربران جاده‌ای، ارتقای سامانه‌های هوشمند کنترل تخلفات، واکنش سریع پس از سانحه و تقویت اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی می‌باشد.

امرایی گفت: برای استان لرستان در سال ۱۴۰۴ اهداف کمی تعیین شده که از جمله آن می‌توان به ایمن‌سازی ۸۰ کیلومتر از محور‌های استان، ارتقای ایمنی ۶۵ درصد حاشیه راه‌ها، ایمن‌سازی ۲۰ درصد ورودی شهر‌ها و بهبود ایمنی معابر روستایی اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان تصریح کرد: همچنین توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف، افزایش آموزش رانندگان، اجرای نظام درجه‌بندی ایمنی وسایل نقلیه و ارتقای استاندارد موتورسیکلت‌ها از دیگر تکالیف این ابلاغیه است.

وی یادآور شد: بخشی از این برنامه‌ها به دستگاه‌های خدماتی و فرهنگی نیز مربوط است به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی برای مشارکت در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی موظف شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان خاطرنشان کرد: برای تقویت اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی استان نیز ۲۳۲میلیارد تومان در نظر گرفته شده که شامل تجهیز ۳۲ دستگاه آمبولانس سبک و سنگین و توانمندسازی نیرو‌های تخصصی اورژانس می‌باشد.

امرایی گفت: با وجود این تکالیف و برنامه‌ها، استان در سال‌های اخیر با مشکل کمبود اعتبارات مواجه بوده و روند تخصیص اعتبارات رشد چندانی نداشته است که می‌تواند اجرای پروژه‌های ایمنی را با چالش روبه‌رو کند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان نیز در این جلسه گفت: هرچند عامل انسانی ضلع مهمی در وقوع حوادث رانندگی است، اما نقاط حادثه خیز جاده‌ها باید به سرعت اصلاح و ایمن شود.

احسان کرم‌زاده با بیان اینکه حتی یک مرگ ناشی از تصادف قابل قبول نیست، اظهار کرد: کاهش آمار فوتی‌ها و مصدومیت‌ها هدف اصلی تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در استان و برخی محدودیت‌ها و مشکلات مالی اجتناب‌ناپذیر است، اما بسیاری از راهکار‌ها با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع قابل اجراست.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان تأکید کرد: هر فرد جان‌باخته یا مصدوم در تصادفات، سرمایه انسانی و خانوادگی کشور است بنابراین پیشگیری از وقوع حوادث، اهمیت بالایی دارد.

کرم زاده بر آموزش مستمر، رعایت سرعت مجاز، استفاده از کمربند ایمنی و فرهنگ‌سازی بین رانندگان تأکید کرد و یادآور شد: تجربه‌های موفق قبلی مانند کاهش سرعت و بستن کمربند، اثرگذاری مثبتی بر کاهش تصادفات در خرم آباد داشته است.

وی همچنین به اهمیت نظارت‌های فنی و نصب تجهیزات ایمنی در نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد و با تأکید بر تعامل و هماهنگی میان اداره کل راه و شهرسازی، پلیس راه و سایر دستگاه‌های اجرایی، گفت: جلسات بعدی برای بررسی مصوبات قبلی و اقدامات اجرایی برگزار خواهد شد و هدف آن دستیابی به نتایج ملموس و کاهش قابل توجه آمار حوادث است.