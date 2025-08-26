پخش زنده
بهرهبرداری از ۱،۱۲۶ کیلومتر شبکه مسی تبدیل شده به کابل خودنگهدار در آذربایجان غربی یکی از ۷۴ پروژه قابل افتتاح شرکت توزیع نیروی برق استان به مناسبت هفته دولت میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با فرارسیدن هفته دولت طرح تبدیل بیش از یکهزار و ۱۲۶ کیلومتر از شبکههای مسی استان به کابل خودنگهدار با هدف بهبود کیفیت و پایداری برق مشترکان، به بهرهبرداری رسید.
این پروژه مهم که در مناطق مختلف شهری و روستایی استان اجرایی شده است؛ اعتباری بالغ بر ۳۰۹ میلیارد تومان را شامل شده است.
اجرای این پروژه در راستای برنامههای توسعه زیرساختهای برق استان و با هدف خدمترسانی بهتر به مشترکان انجام شده است.
گفتنی است تبدیل شبکههای مسی به کابل خودنگهدار، علاوه بر افزایش ظرفیت و کاهش افت ولتاژ، زیبایی بصری و کاهش سرقت سیم و کابل برق را به همراه دارد.
طرح تبدیل یکهزار و ۱۲۶ کیلومتری شبکههای سیمی استان به کابل خودنگهدار بخشی از برنامههای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برای نوسازی و بهینهسازی شبکههای توزیع برق به شمار میرود که همزمان با هفته دولت، به بهرهبرداری رسید.