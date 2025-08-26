به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با فرارسیدن هفته دولت طرح تبدیل بیش از یکهزار و ۱۲۶ کیلومتر از شبکه‌های مسی استان به کابل خودنگهدار با هدف بهبود کیفیت و پایداری برق مشترکان، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه مهم که در مناطق مختلف شهری و روستایی استان اجرایی شده است؛ اعتباری بالغ بر ۳۰۹ میلیارد تومان را شامل شده است.

اجرای این پروژه در راستای برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های برق استان و با هدف خدمت‌رسانی بهتر به مشترکان انجام شده است.

گفتنی است تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار، علاوه بر افزایش ظرفیت و کاهش افت ولتاژ، زیبایی بصری و کاهش سرقت سیم و کابل برق را به همراه دارد.

طرح تبدیل یکهزار و ۱۲۶ کیلومتری شبکه‌های سیمی استان به کابل خودنگهدار بخشی از برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برای نوسازی و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق به شمار می‌رود که همزمان با هفته دولت، به بهره‌برداری رسید.