معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین تأکید کرد: امسال به دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی منابع برق‌آبی، صنعت برق در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و تنها با همکاری مردم و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف می‌توان از عبور ایمن شبکه در هفته‌های سخت باقیمانده تابستان اطمینان حاصل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محسن ذبیحی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان اظهار داشت: کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و اتکای کامل به واحدهای حرارتی، شرایطی کم‌سابقه را برای صنعت برق رقم زده است.

وی با بیان این که هرگونه کوتاهی یا بی‌انضباطی در اجرای سهمیه‌ها زحمات کارکنان صنعت برق را زیر سوال می‌برد، افزود: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های توزیع در اجرای برنامه‌های ابلاغی دچار تعلل شده‌اند و همین مسئله منجر به افزایش قطع‌های اضطراری و بی‌برنامه شده است.

ذبیحی خاطرنشان کرد: توانیر از مدیران عامل شرکت‌های توزیع خواسته است تا اجرای کامل برنامه های ابلاغی با نظم کامل انجام گیرد؛ زیرا انعکاس قطع‌های بی‌برنامه در جامعه، بسیار سنگین‌تر از مدیریت‌های برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین تأکید کرد: امسال به دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی منابع برق‌آبی، صنعت برق در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و تنها با همکاری مردم و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف می‌توان از عبور ایمن شبکه در هفته‌های سخت باقیمانده تابستان اطمینان حاصل کرد.