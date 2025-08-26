پخش زنده
امروز: -
۱۴۳ طرح عمرانی، درمانی، ورزشی، آموزشی و خدماتی به مناسبت هفته دولت در شهرستان کازرون آماده افتتاح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نیکمرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: امسال در این شهرستان ۱۴۳ طرح با مجموع اعتباری افزون بر ۷۵۷ میلیارد تومان آماده افتتاح است.
وی افزود: مهمترین این طرحها شامل آب و فاضلاب شهری، راههای اصلی، روستایی و عشایری، آموزشی و فرهنگی، بهداشت و درمان، حوزه برق، حوزه عمران شهری و روستایی و طرحهای تولیدی بخش خصوصی است.
نیکمرام با اشاره به افتتاح طرحهایی در بخش خشت و بخش کنارتخته و کمارج، افزود: افتتاح طرح بزرگ آبرسانی مجموعه روستاهای دادین، افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون، افتتاح دانشکده پیراپزشکی کازرون با پذیرش نخستین دانشجویان از نیمسال دوم و افتتاح مرکز درمانبستر شهر بالاده از جمله طرحهای شاخص هفته دولت در این شهرستان است.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون با اشاره به راهاندازی دانشکده پیراپزشکی در کازرون اضافه کرد: این اتفاق یک مطالبه جدی و دیرینه مردم بود و راهاندازی این مرکز یک فصل نوین در حوزه سلامت شهرستان خواهد بود.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد