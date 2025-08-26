به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالحسین گرشاسبی گفت: این طرح‌ها با هدف تقویت سفره‌های زیرزمینی آب، ارتقا بهره‌وری منابع طبیعی و کمک به توسعه پایدار با اعتباری بالغ بر ۳۶۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال آماده بهره‌برداری هستند.

وی با بیان اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی است تا دستاورد‌های دولت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری به اطلاع مردم برسد افزود: در این راستا، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر موفق شده ۸ طرح مهم را که شامل چهار سازه بزرگ آبخیزداری و پروژه‌های جنگل‌کاری و همچنین دو طرح ویژه در بخش مراتع است، از محل اعتبارات استانی و ملی با موفقیت به اتمام برساند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارت سیلاب، کنترل روان‌آب‌ها، نفوذ آب در سفره‌های زیرزمینی، حفظ خاک و مقابله با فرسایش بسیار حائز اهمیت هستند.

گرشاسبی با اشاره به اینکه چهار طرح آبخیزداری در شهرستان‌های عسلویه، دشتی، تنگستان و دشتستان اجرا شده‌اند گفت: این طرح‌ها نه تنها باعث کاهش خطر سیلاب در مناطق پایین‌دست می‌شوند بلکه به احیای پوشش گیاهی و توسعه پایدار کشاورزی منطقه نیز کمک می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین از اجرای دو طرح جنگل‌کاری با مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران خبر داد و افزود: در راستای مقابله با پدیده بیابان‌زایی و افزایش سرانه فضای سبز، دو پروژه جنگل‌کاری در شهرستان دشتی با گونه‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه اجرا شده است.

گرشاسبی افزود: این طرح‌ها نه تنها از لحاظ زیست‌محیطی حائز اهمیت هستند بلکه به اشتغال‌زایی در مناطق محروم نیز کمک می‌کنند.

وی گفت: دو طرح مهم مرتع‌داری در شهرستان دشتستان اجرا شده که هدف آنها افزایش پوشش گیاهی، کنترل چراگاه و ایجاد تعادل بین دام و مرتع است که ضمن افزایش بهره‌وری مراتع، در بهبود معیشت جوامع محلی و حفاظت از تنوع زیستی نقش به سزایی ایفا می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح‌ها نمادی از تعهد دولت در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی در مناطق روستایی و عشایری استان بوشهر است اظهار داشت: از همکاری مردم، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و تلاش همکاران خدوم و تلاشگر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای موفق و به موقع این طرح‌ها سپاسگزارم و امیدوارم که این طرح‌ها آغازگر فصل جدیدی در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی استان باشد.