مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان از بهره برداری ۲۶ طرح بزرگ عمرانی در بخش‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان با اعتباری بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی با تبریک هفته دولت به بهره برداری ۲۶ طرح بزرگ عمرانی در بخش‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان با اعتباری بیش از ۱۹ هزار و ۲۲ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: به واسطه این طرح‌ها بیش از ۴۰۴ هزار و ۲۳۰ نفر از هموطنان خوزستانی از خدمات پایدار و کیفی برخوردار می‌شوند.

وی بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها را از محل اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد و افزود: در راستای تامین پایدار و ارتقای کیفیت آب، ۲۳ طرح عمرانی در بخش آب با ارزش ریالی ۱۸ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال در ۲۴۲ روستا و ۱۰ شهر به بهره‌برداری رسید که اثرگذاری مستقیمی در زندگی مردم این مناطق خواهد داشت.

علیدادی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح‌های عظیم در بخش آب، ۳۸۴ هزار و ۲۳۰ نفر از جمعیت استان از خدمات ارائه‌شده در این ارتباط بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان تصریح کرد: پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت شامل احداث و بازسازی شبکه توزیع و خطوط انتقال آب، احداث و بازسازی مخازن ذخیره آب، حفر و تجهیز چاه‌ها، احداث و بازسازی ایستگاه‌های پمپاژ، احداث، بازسازی و اورهال تأسیسات برقی و مکانیکی در شهر‌ها و روستا‌ها است.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی جغرافیایی این پروژه‌ها، بیان داشت: در بخش آبرسانی شهری ۱۰ پروژه در ۱۰ شهر و در بخش آبرسانی روستایی ۱۳ پروژه در ۲۴۲ روستا و ۱۰ شهرستان وارد مدار بهره‌برداری شدند.

علیدادی طرح‌های هفته دولت بخش آبرسانی شهری این شرکت را مربوط به شهر‌های بندر امام خمینی، چمران، باغملک، شوشتر، اندیمشک، اهواز، الوان، دزفول، دهدز و مینوشهر عنوان کرد و با اشاره به اثرگذاری طرح‌های روستایی، گفت: با اجرای این طرح هیا عمرانی، ساکنان ۲۴۲ روستا از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند خواهند شد. این طرح‌ها مربوط به روستا‌های شهرستان‌های دزپارت، شوشتر، ماهشهر، هندیجان، کرخه، شوش، شادگان، هفتکل، هویزه و دشت آزادگان است.

وی در ادامه به آمار دقیق‌تری از دستاورد‌های پروژه‌های آبرسانی اشاره کرد و اظهار داشت: در اجرای ۲۳ طرح عمرانی در بخش آب شهری و روستایی خوزستان، ۳۵ کیلومتر خطوط شبکه توزیع آب، ۱۲ باب ساخت و بازسازی مخازن ذخیره آب، ۲۰ حلقه چاه حفر و تجهیز شده، ۲۴۳ کیلومتر خطوط انتقال آب ساخته شده و ۱۰ باب ایستگاه پمپاژ در شهر‌ها و روستا‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

صابر علیدادی از کلنگ‌زنی ۲ طرح جدید در هفته دولت خبر داد و افزود: همزمان با این ایام، کلنگ ۲ پروژه آب در روستا‌های رامشیر و رامهرمز برای تامین آب شرب پایدار ۱۱ روستای رامشیر و ۹ روستای رامهرمز با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ نفر به زمین زده خواهد شد.

وی در ادامه به طرح‌های فاضلاب اشاره و اعلام کرد: در بخش فاضلاب نیز سه پروژه در ۲ شهر با اعتبار بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال در شهر‌های بندرامام و امیدیه وارد مدار بهره‌برداری شدند.

مدیرعامل آبفا خوزستان افزود: با بهره‌برداری از پروژه‌های بخش فاضلاب، ۲۰ هزار نفر از جمعیت این ۲ شهر از خدمات ارائه‌شده در این ارتباط بهره‌مند خواهند شد.

علیدادی در تشریح این طرح‌ها گفت: در اجرای سه پروژه عمرانی در بخش فاضلاب شهری خوزستان، ۲۲.۵ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب، سه باب تلمبه خانه فاضلاب و ۲ هزار و ۱۳۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب و به بهره‌برداری رسید.

بر اساس این گزارش شرکت آب و فاضلاب خوزستان در زمان حاضر به ۸۹ شهر، ۳۰ شهرستان و بیش از چهار هزار روستا خدمات ارائه می‌کند و افتتاح این پروژه‌ها گام دیگری در راستای افزایش پوشش و ارتقا کیفی خدمات است.