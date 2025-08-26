لعلی مادرشهیدان «محمدباقر و صادق لعلی» روز گذشته به دیار باقی شتافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کلثوم پیکر این مادر صبور صبح امروز از حسینیه پیروان نبوی تا حرم مطهر رضوی تشییع و سپس در بهشت رضای مشهد در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده شد.

شهید محمد باقر لعلی در سال ۱۳۳۸ متولد و در سال ۱۳۵۹ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به درجه رفع شهادت نایل شد و برادر دیگرش محمد صادق لعلی در سال ۱۳۴۴ متولد و در سال ۱۳۵۹ در اهواز به مقام رفیع شهادت نائل آمد.