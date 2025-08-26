هفته وحدت؛ حرکتی فراگیر در حمایت از فلسطین و مقابله با دشمنان اسلام
رئیس ستاد بزرگداشت هفته وحدت گفت: هفته وحدت امسال باید به صحنهای جهانی برای نمایش انسجام مسلمانان و مقابله با دشمنان اسلام تبدیل شود و زمینه جهشی جدی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین فراهم آورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، صبح امروز سهشنبه چهارم شهریورماه، با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، رئیس ستاد نمایندگان ولیفقیه در استانهای اهلسنتنشین، رؤسای مراکز بزرگ اسلامی کشور، معاونان فرهنگی شورای نمایندگی ولیفقیه در مناطق قومی و جمعی از شخصیتهای علمی و فرهنگی حوزه تقریب مذاهب اسلامی، در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در ابتدای نشست، حجتالاسلام والمسلمین کمال خداداده، معاون امور مراسم و ستادهای شورای هماهنگی، با تبریک حلول ماه ربیعالاول گفت: آغاز این ماه مبارک فرصتی است تا فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی بیش از پیش در معرفی سیره نبی مکرم اسلام تقویت شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار مسلمانان و تهدیدهای دشمنان اسلام افزود: نام و شخصیت رسول اکرم مایه وحدت امت اسلامی است و باید در برنامههای هفته وحدت محوریت داشته باشد.
در ادامه جلسه، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت، با اشاره به جایگاه ویژه ماه ربیعالاول و تقارن آن با مناسبتهایی همچون هفته دولت، گفت: در شرایط حساس کنونی، بهویژه با توجه به تحولات فلسطین و غزه، توجه به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی خواستار برنامهریزی مستمر دستگاهها و نهادهای فرهنگی در طول سال شد و افزود: علاوه بر برنامههای هفته وحدت، وزارتخانهها و مراکز فرهنگی باید در طول سال نیز اقدامات وحدتآفرین را دنبال کنند.
اختری از اقدامات دولت و نهادهای بینالمللی از جمله مجمع جهانی تقریب، جامعةالمصطفی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه در این زمینه خبر داد و گفت: دستورالعملهای لازم به سفارتخانههای ایران ابلاغ شده است تا با هماهنگی بیشتر این مسیر دنبال شود.
در بخش دیگری از این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین میثم امرودی، دبیر ستاد، گزارشی از نشستهای پیشین ارائه کرد و گفت: شعار اصلی هفته وحدت ۱۴۰۴ «در پرتو عشق به احمد؛ اتحاد ملت، وحدت امت» تعیین شده است. همچنین شعار سال «رحمت للعالمین» خواهد بود که در برنامههای مختلف سالانه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی از طراحی جشنهای متمرکز در استانها و برگزاری نشستهای مشترک با سفرای کشورهای اسلامی خبر داد و اعلام کرد: سامانهای بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده که به پرسشها بر اساس مبانی فکری پیامبر اکرم پاسخ خواهد داد؛ اقدامی نو برای ترویج فرهنگ نبوی در فضای مجازی.
امرودی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نیز برنامههای متنوعی برای برگزاری جشنها و همایشها در نظر گرفته است. همچنین جلساتی با نهادهای آموزشی و پرورشی برگزار شده تا هماهنگی لازم در این زمینه ایجاد شود.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس، با تأکید بر ضرورت تبیین حقوق اسلامی در عرصه بینالمللی گفت: پیشنهاد میکنم همایش حقوق اسلامی ذیل برنامههای هفته وحدت برگزار شود و این همایش میتواند در سال آینده بهصورت جهانی برگزار گردد.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم باید در همه برنامهها بهعنوان الگو معرفی شود، افزود: دو شاخص اصلی در معرفی پیامبر «وحدت» و «رحمت» است که باید در جهان اسلام برجسته شود.
میرتاجالدینی با انتقاد از جریانهای تکفیری و خشونتطلب در کشورهای اسلامی گفت: این گروهها برخلاف سیره پیامبر عمل میکنند و معیار واقعی نزدیکی به تعالیم نبوی، میزان حمایت از فلسطین و مردم غزه است.
وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خانیونس که به شهادت امدادگران و خبرنگاران انجامید، تأکید کرد: این حوادث نشان میدهد سکوت برخی کشورهای اسلامی در برابر اسرائیل جای تأسف دارد.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن طیب حسینی، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزههای علمیه، از تشکیل سه کارگروه علمی، هنری و ترویجی برای بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم خبر داد و گفت: در این کارگروهها برنامههایی، چون برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، تدوین دانشنامه، نمایشگاهها، جشنوارهها و تولیدات رسانهای و گرافیکی در دستور کار قرار گرفته است.