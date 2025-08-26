پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی از دستگیری حفاران غیرمجاز و کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان نرماشیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فاریابی گفت: در راستای تثبیت امنیت در حوزه پاسداری از میراث فرهنگی با عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر سه نفر حفار غیرمجاز به همراه یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری را شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود:متهمان شناسایی شده به همراه ادله جرم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان بیان کرد: حراست از میراث فرهنگی توسط نیروهای یگان حفاظت، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران زمین بوده و یگان حفاظت در مقابله با تخریب آثار تاریخی و حفاری غیرمجاز، پاسدار سرمایههای ملی برای نسلهای آینده است.