به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فاریابی گفت: در راستای تثبیت امنیت در حوزه پاسداری از میراث‌ فرهنگی با عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر سه نفر حفار غیرمجاز به‌ همراه یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری را شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود:متهمان شناسایی شده به‌ همراه ادله جرم پس‌ از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان کرمان بیان کرد: حراست از میراث‌ فرهنگی توسط نیروهای یگان حفاظت، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران‌ زمین بوده و یگان حفاظت در مقابله با تخریب آثار تاریخی و حفاری غیرمجاز، پاسدار سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده است.