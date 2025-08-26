به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا میرزایی با اشاره به نقش حمایتی بیمه سلامت در اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی با ۹ مرکز درمان ناباروری قرارداد دارد و بعد از تهران و یزد در جایگاه سوم در این حوزه برخوردار است که در این مراکز تمام خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری و نازایی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته مبلغ ۲۴ میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمانی به زوجین نابارور استان هزینه شده است.

وی افزود: بیمه سلامت استان تا امروز سعی کرده تا بستر مناسب را برای ارائه خدمات درمانی ناباروری فراهم آورد.

میرزایی ادامه داد: بعد از گذشت ۳۰ سال از فعالیت بیمه خدمات درمانی نقش حمایتی این سازمان بر همگان روشن است و هدف اصلی کاهش دغدغه‌های بیمه‌شدگان است.

وی خاطرنشان کرد: بیمه سلامت آذربایجان شرقی اکنون دو میلیون نفر بیمه‌ شده دارد که در قالب چهار صندوق کارکنان دولت، سایر اقشار، روستایی و ایرانیان از خدمات بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده گفت: دولت چهاردهم عزم جدی برای اجرای کامل این طرح دارد و تحقق آن می‌تواند موجب ساماندهی مراجعات، ارتقای سطح پیشگیری و کاهش پرداخت از جیب بیماران شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۵۵ درصدی داشته است.

وی با اشاره به حمایت‌های ویژه این سازمان در حوزه بیماری‌های خاص افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹۱ میلیارد تومان از محل صندوق حمایتی بیماران خاص و صعب‌العلاج برای درمان بیماران نشان‌دار شده پرداخت شد.

مدیر کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم این سازمان، کاهش هزینه‌های درمانی از جیب بیماران است گفت: هم‌اکنون حدود ۵۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این میان ۸۶ درصد بدون پرداخت حق بیمه و به‌ صورت رایگان خدمات دریافت می‌کنند.

میرزایی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار بیمار خاص در بیمه سلامت نشان دار شده‌اند که از این تعداد، ۶۷ هزار نفر فعال بوده و در حال دریافت خدمات دارویی و درمانی هستند. ارائه خدمات رایگان به کودکان زیر هفت سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران دیالیزی و پوشش بیمه‌ای دهک‌های یک تا پنج از جمله اقدامات این سازمان در راستای عدالت سلامت است.

وی همچنین به ظرفیت مراکز ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴۰ مرکز جامع سلامت در سطح استان فعال هستند که ۲۱۱ مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۲ مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مراغه و ۱۷ مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی سراب فعالیت می‌کنند.