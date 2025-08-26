صادرات فناوری اطلاعات پاکستان در ماه جولای ۲۰۲۵ با رسیدن به ۳۵۴ میلیون دلار رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت. این رقم بیانگر رشد ۲۴ درصدی سالانه و ۵ درصدی ماهانه بوده و فراتر از میانگین ۱۲ ماهه ۳۱۷ میلیون دلار قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از روزنامه «داون» رشد صادرات فناوری اطلاعات عمدتاً ناشی از افزایش خدمات رایانه‌ای بوده که در ماه جولای به ۳۱۱ میلیون دلار رسیده است؛ صادرات مشاوره نرم‌افزاری نیز با جهشی چشمگیر داشته که از دیگر دلایل حرکت پرشتاب پاکستان در اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.

کارشناسان دلیل رشد چشمگیر سالانه را گسترش بازار‌های جهانی شرکت‌های فناوری اطلاعات پاکستان به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی پاکستان (SBP) می‌دانند. این بانک اخیراً سقف نگهداشت درآمد‌های ارزی صادرکنندگان را از ۳۵ به ۵۰ درصد افزایش داده و با اجرای طرح «سرمایه‌گذاری سهامی در خارج» (EIA) به شرکت‌های آی‌تی امکان داده است بخشی از درآمد‌های خود را در بازار‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند.

در همین حال نتایج نظرسنجی انجمن خانه‌های نرم‌افزاری پاکستان (P@SHA) نشان می‌دهد که ۶۲ درصد شرکت‌های آی‌تی این کشور دارای حساب‌های ارزی تخصصی هستند که این تسهیلات به آنها انگیزه بیشتری برای بازگرداندن درآمد‌های صادراتی به کشور داده است. بر پایه گزارش‌های رسمی، صادرات فناوری اطلاعات پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵ در مجموع به ۳.۸ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

بخش فری‌لنسینگ (آزادکاری و مشاغل دورکار) با رشد خیره‌کننده ۹۰ درصدی به ۷۷۹ میلیون دلار رسید و به یکی از موتور‌های اصلی توسعه صادرات تبدیل شد. وزارت فناوری اطلاعات پاکستان موفقیت‌های اخیر را حاصل تمرکز بر پنج محور کلیدی شامل ارتقای جایگاه جهانی در صنعت فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی ماهر، گسترش اینترنت پرسرعت و ترویج اقتصاد غیرنقدی می‌داند.

«شزه فاطمه» وزیر فناوری اطلاعات پاکستان نیز اخیرا اعلام کرد که دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ صادرات فناوری اطلاعات را به ۱۵ میلیارد دلار برساند. کارشناسان معتقدند این دستاورد‌ها پاکستان را به الگویی نوظهور در اقتصاد دیجیتال برای کشور‌های در حال توسعه تبدیل کرده است، هرچند برخی فعالان صنعت نسبت به خطرات ناشی از نبود سیاست‌های مالیاتی شفاف و ضعف زیرساخت‌های پایدار هشدار می‌دهند.