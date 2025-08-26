رئیس اداره تعزیرات حکومتی اندیمشک گفت: جریمه یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریالی قاچاقچی حوله در این شهرستان وصول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ۷ هزار ۱۴۰ عدد حوله تنظیف به ارزش ۵۹۳ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر ادامه داد: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۵۹۳ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی اندیمشک اضافه کرد: شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر بوده، مبلغ ۵۹۳ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و جریمه وصول شد.