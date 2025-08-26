پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاحیه رزمایش یک هفتگی گروههای جهادی تخصصی بسیج ادارات و کارمندان استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل از آغاز رزمایش ملی گروههای جهادی تخصصی بسیج ادارات و کارمندان همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل خبر داد.
عزیز حبیبی در نشست ویدئو کنفرانسی آغاز رزمایش ملی گروههای جهادی بسیج ادارات، از آغاز این رزمایش سراسری در استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه بهمدت یک هفته با هدف افزایش رضایتمندی مردم و کارآمدسازی خدمات در مناطق محروم اجرا میشود.
وی افزود: برگزاری میزهای خدمت جهادی، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم، ارائه خدمات فنی و تخصصی، برپایی مواکب پذیرایی، خدماترسانی و توزیع بستههای معیشتی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این رزمایش طی هفته دولت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل حوزههای بهداشت و درمان، نیرورسانی، بازسازی مدارس، مساجد و منازل، راهسازی و تعمیر خانههای محرومان را از عرصههای اولویتدار این رزمایش ملی عنوان کرد.