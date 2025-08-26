به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بوشهر گفت: این طرح‌ها شامل بهره برداری از یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در محور ساحلی بوشهر- گناوه با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی، مرحله دوم اجرای نیوجرسی (مانع بتنی) در محور بوشهر- برازجان به طول ۷ کیلومتر، بهسازی و تعریض ۷ دستگاه پل در محور بوشهر- شیف- گناوه، روشنایی محور بوشهر-برازجان به سمت محور ساحلی بندر ریگ به طول یک کیلومتر و نوسازی روشنایی تقاطع دلوار تا چغادک به طول ۷ کیلومتر است.

محمد باقر امیری افزود: همچنین عملیات اجرایی روشنایی محور روستایی «سرمل-حسینکی» به طول ۱۲۰۰ متر و اعتبار ۳۳ میلیارد ریال آغاز شد.

فرماندار شهرستان بوشهر هم گفت: توجه به مناطق روستایی یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم است و در همین راستا یک طرح روشنایی راه روستایی به نمایندگی از سایر طرح‌های راهداری مرکز استان آغاز شد.

محمد مظفری افزود: با هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شاهد توسعه روستا‌ها و انگیزه برای بازگشت معکوس به این مناطق باشیم.