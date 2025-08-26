پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: هفته دولت هفته انعکاس کارآمدی نظام است، هفتهای که باید گوشهای از دستاوردهای جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار فرماندار و معاونانش با وی، با اشاره به اهمیت نقد سازنده برای پیشرفت کشور گفت: با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، در همه برههها در حال پیشرفت است و تلاش برای صعود به قلههای آبادانی ادامه دارد.
آیت الله فلاحتی به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: محرومیت زدایی، توسعه، عمران و آبادانی از تلاشهای دولت برای دست یابی به رونق اقتصادی است، هر قدر خدمت رسانی به مردم بیشتر شود رضایت خداوند هم بیشتر حاصل خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان از مسئولان شهری خواست، برای بهسازی و بهبود زیرساختها و راهسازی و بهبود وضعیت معابر بیشتر تلاش کنند، چرا که افزایش رضایتمندی عمومی یکی از مهمترین مسولیتهای ماست.
فرماندار رشت نیز در این نشست با بیان اینکه همهی مدیران و ارکان نظام در کنار هم برای سربلندی و موفقیت ایران عزیز در تلاشند گفت: تمام تلاش خود را همگام با همهی ارکان نظام برای مودت بین دولت و ملت بکار گرفتهایم و عزم خود را برای رسیدن به قلههای پیشرفت جزم کردهایم.
سید اسماعیل میرغضنفری افزود: اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای رونق اقتصاد گردشگری، توسعه صنایع تبدیلی و بهبود اوضاع کشاورزی از جمله اقدامات دولت برای توسعه و شکوفایی است.