استاندار خوزستان در پیامی فرا رسیدن روز کارمند را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام آورده است: چهارم شهریور، فرصتی است تا از مجاهدتهای خالصانه و خدمات بیشائبه شما عزیزان که بیوقفه در مسیر پیشرفت و آبادانی خوزستان کوشش میکنید، قدردانی نمایم. حضور پررنگ و مسئولیتپذیر شما در مقاطع و صحنههای مختلف، سرمایه بیبدیل این استان است.
وی ادامه داد: اینجانب این مناسبت را به همه کارکنان سختکوش و متعهد خوزستانی به خصوص همکاران پرتلاش ستاد استانداری، سازمانها و ادارات تابعه، فرمانداریها و بخشداریهای سراسر استان و شهرداریها و دهیاریها تبریک و شادباش گفته و از زحمات همه آنها صمیمانه تشکر میکنم. شما افسران توسعه و خدمترسانی هستید که در سختترین شرایط، نور امید را در دلهای مردم زنده نگه میدارید.
استاندار خوزستان اظهار کرد: امیدوارم با همدلی و وفاق ملی، بتوانیم در جهت تحقق اهداف عالیه نظام و ارتقای روزافزون استان گامهای بلندتری برداریم.