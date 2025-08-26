پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیلهسوار مغان از اجرای عملیات مهپاشی در طرح مبارزه با بیماری تب دنگی و شناسایی و مهار کانونهای محتمل پشه آئدس در این شهرستان مرزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر اباذر جعفرپور اظهار کرد: در خصوص برنامه کنترل و مراقبت پشه آئدس طبق دستورالعمل متبوع وزارت بهداشت طرح مهپاشی در راستای مبارزه با بیماری تب دنگی (پشه آئدس) در این شهرستان انجام شد.
وی با بیان اینکه بهسازی محیط از افزایش پشه آئدس جلوگیری میکند، ادامه داد: راه انتقال این بیماری از طریق تنفس نیست، بلکه پشه آئدس پس از نیش زدن فرد بیمار، مستعد انتقال بیماری میشود و با نیش زدن افراد دیگر، بیماری را منتقل میکند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیله سوار با اشاره به انباشت لاستیکهای مستعمل خودرو و امکان به وجود آمدن مکانهای مناسب جهت رشد و تکثیر پشه آئدس ادامه داد: با رعایت چند نکته ساده، اما مهم میتوان از تکثیر پشهها در محیط جلوگیری کرد.
دکتر جعفرپور افزود: ظروف ذخیره آب، گلدانها، بشقابهای زیر گیاهان گلدانی، سطل، قوطیهای حلبی، محل گرفتگی ناودانها، کاسههای آب حیوانات خانگی در داخل یا نزدیک محل زندگی انسانها برای تولیدمثل و تخمگذاری این پشهها مناسب هستند.
وی با اشاره به تهدید جدی پشه آئدس برای سلامت عمومی بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و افزود: جمعآوری لاستیکهای غیرقابل استفاده، بهسازی محیط، جمعآوری آب چالهها و زبالههایی همچون قوطیها و بطریها، ظروف درب باز که امکان جمع شدن آب در آنها وجود دارد، تمیز کردن آب زیر گلدان، خالی کردن آبهای راکد در منزل مانند آب کولر، تمیز کردن ظرف آب پرندگان و حیوانات خانگی، ضدعفونی، تخلیه و شستن مداوم سطلهای زباله خانگی، پوشیدن پیراهن آستینبلند و شلوار و استفاده از پماد دفع حشرات از راههای مقابله با پشه آئدس است.
دکتر جعفرپور با قدردانی از عوامل دخیل همچون شهرداری، محیط زیست و سایر ارگانها در مقابله با بیماریهای منتقله از طریق پشه آئدس، همکاری مردم در بهسازی محیط را خواستار شد.
وی افزود: مردم باید در زمینه کنترل پشه آئدس همکاری کنند؛ چرا که بهسازی محیط، مهمترین عامل در کنترل این بیماری است.
تب دنگی نوعی بیماری است که از طریق نیش پشه آئدس به انسان منتقل میشود، انتقال این بیماری از طریق انسان به انسان امکانپذیر نیست و بیماری بر اثر گزش پشه رخ میدهد و علائم این بیماری سردرد، کمردرد و پشت درد، تب معمولاً شدید و در برخی موارد خارش و جوش در قسمتهای مختلف بدن است.