مصاف تیم های فجر سپاسی و گل گهر سیرجان عصر امروز با کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیدار تیمهای فجرشهید سپاسی شیراز و گل گهرسیرجان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود. شهرداری شیراز اعلام کرده مترو و اتوبوس در مسیرهای منتهی به ورزشگاه تماشاگران را رایگان جابجا میکنند.
با اعلام دبیر کارگروه VAR، دیدار تیمهای فوتبال فجرسپاسی و گل گهر در لیگ برتر با حضور سیستم کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.