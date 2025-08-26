به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی پیش رو گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد از امروز روند کاهشی دمای هوا آغاز می‌شود و تا اوایل هفته آینده بتدریج از شدت گرما کاسته خواهد شد.

وضعیت جوی استان تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.

به دلیل جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور، طی این مدت احتمال انتقال ذرات معلق به استان وجود دارد.

در نتیجه، آسمان برخی مناطق، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.