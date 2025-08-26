پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، ۴۱ طرح عمرانی در ششتمد افتتاح یا عملیات ساخت آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: از این تعداد با مجموع اعتبار ۲۶۲ میلیارد تومان، ۳۷ طرح به بهرهبرداری میرسد و عملیات ساخت چهار طرح نیز آغاز میشود.
حسین فیضآبادی افزود: طرح روکش آسفالت محور سبزوار–بردسکن، افتتاح پل شامکان، اجرای طرحهای انتقال آب و مرمت قنوات، طرحهای روستایی بنیاد مسکن، کلنگزنی پل قلعه میدان و توسعه زیرساختهای مخابراتی از جمله اتصال روستای تندک به اینترنت پرسرعت، از مهمترین طرحهای این هفته است.
او در پایان تأکید کرد: با وجود مشکلات کشور از جمله کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق، وظیفه ما برخورد مناسب با مردم و ارائه توضیحات شفاف است تا همراهی آنها در مسیر توسعه حفظ شود.