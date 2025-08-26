معاون وزیر جهاد کشاورزی از واریز بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۶ هزار میلیارد تومان (۱۳۶ همت) معادل ۸۶ درصد ارزش کل گندم خریداری شده به حساب ۶۰۳ هزار کشاورز واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد با اعلام خرید هفت میلیون و ۶۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان افزود: این محصول ارزشمند در قالب یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن محموله، از طریق یک هزار و ۱۴۰ مرکز خرید در ۳۱ استان کشور تحویل گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه حجم خرید گندم حاصل تلاش‌های بی‌وقفه بیش از نیم میلیون کشاورز ایرانی است، اظهار داشت: با وجود کاهش کم سابقه بارندگی‌ها و چالش‌های ناشی از کم‌آبی در بسیاری از مناطق کشور کشاورزان با همت مثال زدنی و اعتماد قابل تقدیر ماهانه بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند و دولت نیز با همه توان در کنار آنان ایستاده است.

پیشتازی خوزستانی‌ها در خرید تضمینی گندم

راد، استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل و زنجان را ۱۰ استان صدر جدول خرید تضمینی گندم برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت با همه توان در کنار تولیدکنندگان این محصول راهبردی ایستاده است، گفت: عملیات خرید تضمینی گندم تا زمانی که کشاورزان محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند، ادامه خواهد داشت.