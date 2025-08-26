مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال ۳۵۰ میلیارد ریال انواع کالای متروکه و قاچاق کشف‌شده در استان، از طریق مزایده به فروش رسیده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۲ فقره پرونده جدید برای کالا‌های متروکه و قاچاق در استان تشکیل شده است.

علی سبزواری افزود: در این مدت ارزش کالا‌های به فروش رفته توسط این اداره کل به ۳۵۰ میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده عزم جدی در تعیین تکلیف سریع اموال و بازگرداندن منابع به بیت‌المال می‌باشد.

مدیرکل اموال تملیکی لرستان ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از صاحبان کالا و اجرای احکام قضایی، ۱۵۴ مورد کالا به صاحبان اصلی مسترد و ۲۱ پرونده مربوط به کالا‌های بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال نیز به نهاد‌های ذی‌صلاح واگذار شد.

وی با مقایسه این آمار با عملکرد کل سال گذشته گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۵ فقره پرونده منقول و غیرمنقول برای کالا‌های متروکه و قاچاق در استان تشکیل و در مجموع سال گذشته هزار و ۲۷۰ فقره پرونده ورودی ثبت و منجر به فروش هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال کالا شده است.

سبزواری تصریح کرد: همچنین پارسال گذشته ۲۱۳ پرونده به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال به صاحبانشان مسترد شد و ۹۲ پرونده واگذاری کالا‌های بلاصاحب به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال نیز به ثبت رسید که مقایسه آمار‌ها بیانگر شتاب‌بخشی به فرآیند‌های تعیین تکلیف کالا در سال جاری می‌باشد.

وی یکی از مهمترین دستاورد‌های این دوره را تسریع در فرآیند استرداد کالا به صاحبان قانونی دانست و گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۵۲ مورد کالا به صاحبانش بازگردانده شد در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها ۵۵ مورد بود.