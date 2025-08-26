پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: بنادر استان سهمی حدود ۳۰ درصدی در جابهجایی کالاهای کشور دارند و بندر امام خمینی (ره) به عنوان بندر کانونی تأمین کالای اساسی، نقشی محوری در این زمینه ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو اظهار کرد: مأموریت اصلی بندر امام خمینی (ره) تأمین نیازهای کشور به کالاهای اساسی است، اما این بندر تنها به این حوزه محدود نمیشود و آمادگی پذیرش انواع کشتیها شامل کانتینری، نفتی، مواد معدنی و جنرال کارگو را دارد.
وی با اشاره به ارتقای زیرساختهای بندری افزود: در سالهای اخیر اقدامات متعددی از جمله لایروبی کانال، خارجسازی موانع دریایی، تعمیرات اساسی اسکلهها و افزایش ظرفیت پذیرش کشتیها انجام شده و اکنون هیچ محدودیتی برای پهلوگیری کشتیها در بندر امام وجود ندارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: امسال چندین پروژه بزرگ در بندر امام آغاز خواهد شد که مهمترین آن فاز دوم ایجاد زیرساختها در اراضی توسعه موسوم به «سطح هکتاری» است. با اجرای این طرح و تکمیل فاز نخست، حدود ۳۲۹ هکتار زمین برای فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری مهیا میشود.
گرایلو با اشاره به نقش حملونقل ریلی در بنادر اضافه کرد: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم حملونقل ریلی، دو پروژه مهم در این بخش در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: یکی از آنها اصلاح شبکه ریلی موجود و دیگری بازسازی و تجهیز شانتینگیارد بندر امام است تا این مجموعه بتواند نقش یک ایستگاه کامل ریلی را ایفا کند، این اقدام ظرفیت جدیدی برای صاحبان کالا فراهم خواهد کرد تا از حملونقل ریلی در کنار حملونقل جادهای و دریایی بهرهمند شوند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان درباره عملکرد امسال بنادر استان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۱۶ درصد رشد در ورود کشتیهای حامل کالای اساسی به بندر امام ثبت شده و بارگیری این کالاها نیز روند افزایشی داشته است.
گرایلو ادامه داد: در حوزه کانتینری و مواد معدنی نیز رشد عملکردی مشاهده میشود و امیدواریم تا پایان سال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی در مجموع عملکرد بنادر استان داشته باشیم.
وی تأکید کرد: بنادر استان به ویژه بندر امام خمینی (ره) با سهم ۳۰ درصدی در تجارت کشور، ظرفیتهای کمنظیری در پشتیبانی از اقتصاد ملی دارند و توسعه زیرساختهای دریایی و ریلی، چشمانداز آینده این بنادر را تقویت خواهد کرد.