به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد ابراهیم تولایی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در برنامه زنده تلویزیونی سیمای خدمت ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و روز کارمند که با تلاش مضاعف گامی را برای توسعه استان برمیدارند، گفت: دولت چهاردهم با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع برنامههای خود را منطبق با سیاستهای مقام معظم رهبری و تدابیر رییس جمهور اجرایی کرد و عملکرد مطلوبی در تحقق برنامهها داشته است.
وی به جایگاه اقتصادی استان مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران در تولید بعضی از فرآوردههای کشاورزی، خدمات و صنعت رتبه اول تا چهارم را در کشور دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه ۸ درصد ارزش افزوده کشاورزی کشور، ۱۳ درصد صنعت و ۷ درصد خدمات کشور مربوط به مازندران است، گفت: در مجموع مازندران در رتبه ۷ فعالیتهای تولید ناخالص ملی کشور قرار دارد.
تولایی با اشاره به اینکه ۵۶۰ ظرفیت سرمایه گذاری اقتصادی با برآورد سرمایهگذاری ۳ هزار و ۵۰۲ میلیون یورو شناسایی شد تا تبدیل به طرح و برنامه شود، ادامه داد: درصدد هستیم با جذب سرمایه بتوانیم گامی برای توسعه استان برداریم.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت فعالیت اقتصادی در مازندران، کشاورزی است و بر اساس سیاستهای تدوینی استاندار، اولویت توسعه استان، کشاورزی است، اظهار داشت: گردشگری، صنعت و اقتصاد دریامحور فرصتهای دیگری برای توسعه استان هستند.
وی درباره عملکرد یکساله دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی گفت: در زمینه افزایش سرمایه گذاری ۲۴۳ طرح اقتصادی به بهره برداری رسید همچنین ۵۰ هزار و ۴۰۶ مجوز کسب و کار، ۱۸۲ موافقت اصولی، ۸۲ فقره پروانه بهره برداری در بخش کشاورزی، ۶۶۷ فقره جواز تاسیس صنعتی، ۳۲۲ فقره پروانه بهره برداری صنعتی، ۷۴ فقره طرح توسعه صنعتی، ۱۷۹ فقره موافقت اصولی در بخش گردشگری، ۲ هزار و ۵۹۳ مجوز در حوزه صنایع دستی از برشهای عملکردی دولت چهاردهم در حوزه معاونت اقتصادی استانداری مازندران است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه گروههای کارشناسی با کمک دانشگاهها تشکیل شد که هستههای مشورتی استاندار مازندران هستند، ادامه داد: با نظر دانشگاه صنعتی نوشیروانی تصمیم گیریهایی در بخش اقتصاد دریا محور، گردشگری و توسعه بنادر اتخاذ شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: اگر قرار است مبنای فعالیتهای ما بر پایه دانش باشد، باید پارک علم و فناوری تقویت شود و شرکتهای دانش بنیان گره گشایی در بخش توسعه استان داشته باشند و فعالیتهایی را به نمایش بگذارند که فردای مازندران را بهتر از قبل ببینیم چراکه خلق ثروت، دانش و منابع در استان باید انجام شود.