به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجید سلیمانی سرپرست شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان گفت:بیست‌وچهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان با حضور ۳۵ صادرکننده، تولیدکننده و عرضه کننده برتر کشور از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، همدان، البرز و قزوین تا ۷ شهریور به مدت ۵ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، شرکت‌های معتبر فعال در حوزه صادرات، تولید و عرضه مبلمان و صنایع چوبی، میز ناهارخوری، تخت‌خواب، کالای خواب و لوستر حضور خواهند داشت.

ابن مسئول خاطر نشان کرد: از نکات شاخص این نمایشگاه، حضور کارخانه خوشخواب به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس این برند ملی است و این نمایشگاه فرصتی ویژه برای بازدیدکنندگان است تا از نزدیک با جدیدترین محصولات پیشرو در صنعت کالای خواب آشنا شوند.

سلیمانی گفت: این نمایشگاه در مدت برگزاری از ساعت ۱۶تا ۲۲ دایر خواهد بود.