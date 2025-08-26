پخش زنده
بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجید سلیمانی سرپرست شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گفت:بیستوچهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان با حضور ۳۵ صادرکننده، تولیدکننده و عرضه کننده برتر کشور از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، همدان، البرز و قزوین تا ۷ شهریور به مدت ۵ روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره، شرکتهای معتبر فعال در حوزه صادرات، تولید و عرضه مبلمان و صنایع چوبی، میز ناهارخوری، تختخواب، کالای خواب و لوستر حضور خواهند داشت.
ابن مسئول خاطر نشان کرد: از نکات شاخص این نمایشگاه، حضور کارخانه خوشخواب به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس این برند ملی است و این نمایشگاه فرصتی ویژه برای بازدیدکنندگان است تا از نزدیک با جدیدترین محصولات پیشرو در صنعت کالای خواب آشنا شوند.
سلیمانی گفت: این نمایشگاه در مدت برگزاری از ساعت ۱۶تا ۲۲ دایر خواهد بود.