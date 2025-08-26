پخش زنده
امروز: -
استفاده از ظرفیت دانشجویان دکترا برای دورههای پسا دکتری از سیاستهای دولت چهاردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی وزارت علوم در اجلاس روسا و معاونان پژوهشی مراکز دانشگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: امروز ۱۵۰ هزار دانشجو در مقطع دکترا در حال تحصیل هستند که این ظرفیت خوبی برای غنی شدن دورههای پسا دکتری است.
پیمان صالحی با بیان اینکه بهترین ظرفیت علمی و تحقیقی کشور، محققان پسا دکتری هستند ادامه داد:تمام آیین نامهها و حمایتهای مالی از این محققان در دولت پیش بینی شده است.
وی افزود:با موافقت رهبر معظم انقلاب سالانه ۵۰۰ محقق پسا دکترا میتوانند سربازی خود را در دانشگاهها و شرکتها پشت سر بگذارند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد:در وزارت علوم ۱۸۰۰ مجله علمی- پژوهشی معتبر داریم که تلاش شده، این ظرفیت در جامعه علمی جهان نمایه سازی شود.
وی گفت: در یک سال گذشته حدود ۴۵ نشریه مجوز ورود به نمایههای بین المللی گرفتند، که این رقم در مقایسه با ۲۵ سال گذشته بی سابقه است.