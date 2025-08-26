به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر بالسینی درباره مقررات مربوط به شرکت در حراج سکه بانک مرکزی که فردا برگزار می‌شود، اظهار داشت: همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام خورشیدی می‌توانند در حراج سکه طلای مرکز مبادله شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی در مجموع ۵ قطعه سکه است به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران تاکید کرد: متقاضیان در هر سفارش خود از انواع سکه، فقط می‌توانند یک سفارش فعال داشته باشند؛ به این معنی که متقاضیان برای ثبت سفارش خرید هر نوع قطعه سکه، فقط یکبار می‌توانند تعیین قیمت و تعیین تعداد سکه را انجام دهد.

بالسینی خاطر نشان کرد: سقف مجاز خرید مجموع انواع قطعات سکه طلا به ازای هر کد ملی در یک دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، برابر با ۲۰ قطعه سکه است.

‌بر اساس آمار‌های موجود، ۹۳ درصد از متقاضیان قبلی، کمتر از ۲۰ قطعه سکه خریداری کرده‌اند که نشان می‌دهد بیشتر خریداران سابق همچنان امکان مشارکت در حراج‌ها را دارند.