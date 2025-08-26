به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این دوره از مسابقات در ۱۰ رشته برگزار شد که در ۷ رشته شامل فناوری خودرو، برق ساختمان، جوشکاری، خیاطی، صنایع چوب، پیرایشگری، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، زندانیان مرد و ۲ رشته شامل قالیبافی و حوله‌بافی زندانیان زن و خانواده زندانیان نیز در رشته خیاطی با یکدیگر رقابت کردند.

معاون اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه ۲۵۷ شرکت کننده در مرحله شهرستانی شرکت کردند، گفت: در مرحله استانی این مسابقات ۹۶ نفر شامل ۱۶ زندانی زن،۷۰ زندانی مرد و ۱۰ نفر از خانواده زندانیان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان۳۰ نفر حائز رتبه شدند.

علیپور هدف از برگزاری این مسابقات را سلامت بخشی به زندانی و خانواده‌شان، پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت شرافتمندانه به جامعه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه برای اشتغال پایدار زندانیان راهی جز مهارت‌آموزی وجود ندارد افزود: مهارت‌آموزی زندانیان باعث شده نرخ بازگشت به زندان به کمتر از ۲ درصد برسد.

در پایان ۳۰ برگزیده این مسابقات قدردانی شدند.