

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا، تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان باید در مرحله بعدی این مسابقات به مصاف تیم هنگ‌کنگ برود.

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران که روز گذشته برابر قرقیزستان رکوردی تاریخی در ادوار مختلف حضور تیم‌های ملی هندبال ایران در عرصه‌های آسیایی و جهانی به جا گذاشت و با نتیجه ۱۲ -۷۷ به یک پیروزی پرگُل رسید تا این بُرد و اختلاف گل ۶۵ گله یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ هندبال ایران باشد، با کسب ۴ امتیاز از دو پیروزی خود در رده سوم گروه B ایستاد و براین اساس در مرحله بعدی باید به مصاف تیم چهارم گروه A یعنی هنگ‌کنگ برود.

ملی‌پوشان کشورمان در صورت پیروزی در این دیدار باید برای کسب رده پنجم با برنده دیدار قزاقستان و هند بازی کنند.

با توجه به حذف ازبکستان توسط کمیته برگزاری مسابقات و تغییر در رده‌بندی تیم‌های گروه A، در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات چین با ژاپن و کره‌جنوبی با چین تایپه دیدار می‌کنند.

بازی دو تیم ایران و هنگ‌کنگ فردا، چهارشنبه، ۵ شهریور، و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا تا ۷ شهریور به میزبانی ازبکستان پیگیری خواهد شد.