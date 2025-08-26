به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه دولت آباد در گردهمایی روحانیان و ائمه جماعات مساجد برخوار گفت: با حضور روحانیان در مدارس مسائل شرعی، اخلاقی و احکام برای دانش آموزان بیان می‌شود و آنان می‌توانند شبهات خود را رفع کنند.

حجت الاسلام سید حسن میر افضلی افزود: شهرستان برخوار ۱۴۰ آموزشگاه دارد که قرار است در سال تحصیلی آینده ۴۰ طلبه و روحانی خانم و آقا در ۴۰ مدرسه نماز جماعت برگزار کنند.