حضور روحانی و اقامه نماز در مدارس علاوه بر فراهم کردن فضای معنوی و دینی سبب آشنایی بیشتر دانش آموزان با مسائل دینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه دولت آباد در گردهمایی روحانیان و ائمه جماعات مساجد برخوار گفت: با حضور روحانیان در مدارس مسائل شرعی، اخلاقی و احکام برای دانش آموزان بیان میشود و آنان میتوانند شبهات خود را رفع کنند.
حجت الاسلام سید حسن میر افضلی افزود: شهرستان برخوار ۱۴۰ آموزشگاه دارد که قرار است در سال تحصیلی آینده ۴۰ طلبه و روحانی خانم و آقا در ۴۰ مدرسه نماز جماعت برگزار کنند.