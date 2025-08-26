مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه گرمای امسال در استان از نظر تداوم وقوع دما‌های ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر، در تاریخ بی‌سابقه بوده است، از ادامه موج گرما تا پایان شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت گرما و دما در خوزستان اظهار کرد: اکنون در شهریورماه، تقریبا روز‌های آخر دما‌های بالا در خوزستان را می‌گذرانیم و کم و بیش شاهد کاهش دما هستیم، اما همچنان هوا گرم است و هرازگاهی دما دوباره بالا می‌رود.

وی افزود: به تدریج دما می‌شکند؛ فعلا وقوع دما‌های بالا مانند ۴۹ و ۵۰ درجه برای خوزستان پیش‌بینی نمی‌شود و دما بین ۴۵ تا ۴۸ درجه سانتیگراد نوسان خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان شهریورماه دما‌های بالای ۴۰ درجه را خواهیم داشت و تقریبا بیشینه دما حدود ۴۲ تا ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی با اشاره به گرمای شدید امسال تصریح کرد: در سال‌های گذشته دمای ۵۴ درجه سانتیگراد هم در خوزستان ثبت شده است، اما آنچه امسال را متفاوت می‌کند، تعداد روز‌های زیاد با دمای ۵۰ درجه است. سال‌های گذشته سه چهار روز مداوم دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد داشتیم و بعد از آن، دما سه چهار درجه کاهش پیدا می‌کرد.

سبزه‌زاری افزود: امسال فقط در شوش ۱۳ روز پی در پی دما ۵۰ درجه به بالا بوده است که اثر این دما‌ها بر گیاهان و باروری آنها امسال مشخص می‌شود. بسیاری از گیاهان هم تا ریشه سوخته‌اند و اثر این گرمای شدید بر گیاهان در پاییز مشخص خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امسال تداوم این موج گرما و وقوع دما‌های ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در خوزستان، در طول تاریخ و در ۵۰ سال اخیر که آمار را داریم، بی‌سابقه بوده است. بر اساس اعلام اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، امسال سومین جولای گرم تاریخ را داشتیم.