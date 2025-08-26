پخش زنده
یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) ساعت دو نیم بعدازظهر امروز بوقت اروپا در شهر ژنو برگزار میشود.
گفته میشود دستور کار این مذاکرات مسائل هستهای و قطعنامه ۲۲۳۱ موضوع رفع تحریمهاست.
مجید تختروانچی و کاظم غریبآبادی مسئولیت هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو را برعهده دارند و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت.