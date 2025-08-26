

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشانی که خردادماه سال ۱۴۰۵ در آوردگاه جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، مکزیک و کانادا با لباس سپیدرنگ به مصاف رقبا خواهند رفت، نماینده تمام ایران و تیم ملی همه ایران هستند. از این رو به فاصله کم‌تر از ۱۰ ماه تا شروع جام جهانی، مجموعه تیم ملی و فدراسیون فوتبال به نگاه ویژه دولت و وزارت ورزش و جوانان امید دارند تا تدارکات و تجهیزات لازم برای آماده‌سازی هر چه بهتر یوز‌های پارسی فراهم باشد. برگزاری یک بازی تدارکاتی ساده در شرایط کنونی، هزینه‌های هنگفت چند صد هزار و حتی چند میلیون دلاری را در پی خواهد داشت و آماده‌سازی حرفه‌ای تیم ملی برای مهم‌ترین جام جهانی چند سال اخیر بدون پشتیبانی دستگاه دولت ممکن نیست. اداره دستگاه بزرگ فوتبال با بودجه‌ای که تنها یک‌هشتم آن از طریق دولتی محقق می‌شود و لزوم انجام بیش از ۲۰ اعزام بین‌المللی و منطقه‌ای در سال جام جهانی؛ همه و همه مبین این موضوع هستند که موفقیت یوز‌های سپیدپوش پارسی در آوردگاه جهانی در کنار لطف خداوند، به پشتیبانی همه‌جانبه دولت و وزارت ورزش و جوانان بستگی خواهد داشت.