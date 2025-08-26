به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشریف شریفی اظهار کرد: به منظور جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز با تشدید پایش اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات ۲۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز توسط گروه های گشت حفظ کاربری در هفته گذشته شناسایی شد.

وی افزود: براساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع بوده و با متخلفین مطابق قانون رفتار خواهد شد.

سرهنگ شریفی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی منجر به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه با اثرات غیرقابل جبران می‌شود، بر لزوم مشارکت و نظارت همگانی تاکید کرد و از شهروندان خواست جهت حفظ اراضی کشاورزی در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.